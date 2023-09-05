Новые запреты на алкоголь вызвали жаркие споры в Турции

В соцсетях, СМИ и парламенте Турции идут жаркие дискуссии относительно резонансного циркуляра канцелярии губернаторства Стамбула от 17 августа, в котором содержится призыв к запрету на употребление алкоголя на пляжах, в парках и местах для пикников и отдыха.

Циркуляр предусматривает штрафы в размере 620 турецких лир за распитие алкоголя в перечисленных местах. Причиной послужили жалобы на участившиеся инциденты дебошей и других форм нарушений общественного порядка пьяными людьми.

Губернатор Давут Гюль утверждает, что люди, употребляющие алкоголь в общественных местах, создали атмосферу страха. В оппозиции же разглядели религиозный подтекст в запрете на употребление алкоголя, обвинив правительство в стремлении возродить законы шариата и призвав не соблюдать запрет.

Председатель парламентской группы Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель считает, что запрет распивать алкоголь на пляжах и в парках - это нарушение принципа демократии и светскости: «Мы не признаем запрет на алкоголь, мы защищаем демократию и светскость».

С другой стороны, две парламентские мусульманские партии - Исламистская Партия благоденствия (YRP) и прокурдская происламская HÜDA, напротив, призвали расширить запрет на употребление алкоголя в общественных местах по всей Турции, а регулировать его не циркуляром, а прямым законодательным запретом.

Также депутаты от исламистских партий призвали запретить лицензированным заведениям продавать алкогольные напитки в общественных местах, поскольку, по их мнению, это необходимо в борьбе с преступностью.