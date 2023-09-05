Симонян назвал Захарову «какой-то секретаршей»

Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя последние заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что «представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства», заявил, что «не собирается комментировать слова какой-то секретарши какого-то ведомства».

«Я бы не сказал, что в отношениях между Арменией и Россией возросла напряженность, мы попросту имеем ситуацию, когда есть множество вопросов и нет ответов», - сказал Симонян.