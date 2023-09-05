Ганиев не смог перехитрить правосудие и сел на скамью подсудимых

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся суд по уголовному делу 43-летнего Рафата Ганиева, инсценировавшего собственную смерть, дабы избежать уголовной ответственности.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Ганиев является бывшим директором стройкомпании Kaspian İnşaat MB. Занимая эту должность, он начал заниматься мошенничеством, продавая одни и те же квартиры разным людям. Всего от действий Ганиева пострадало 12 человек. Инсценировав собственную смерть, мошенник рассчитывал избежать правосудия.

В суде выступили двое пострадавших от действий Ганиева — Рахман Рахманов и Фирудин Ахмедзаде. Сам обвиняемый своей вины не отрицал.

Суд продолжится 10 сентября.

В ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Kaspian İnşaat MB Рафат Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно оставив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Ганиев был задержан в Ясамальском районе Баку.