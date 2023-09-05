«Вторая армия мира» надеется на зеков

Минобороны России предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

Постановка и снятие с особого воинского учета производятся без явки в военные комиссариаты, соответствующие списки граждан предоставляются исправительными учреждениями по мере их приема, этапирования или освобождения.

Сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.