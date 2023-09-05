Эльяс Шафиев, собкор 19:55

Россия пытается запустить «схему Лаврова» в Карабахе и с этой целью направила Игоря Ховаева сначала в Ереван, а затем в Баку. Однако напряжение между Азербайджаном и Арменией растет с каждым днем, и нет никакой гарантии, что миссия Ховаева окажется успешной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в российском правительстве. Как сообщалось ранее, спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев 4 сентября посетил Баку и был принят президентом Ильхамом Алиевым. Побывал он также и в Ереване. Источник «Ъ» сообщил, что российский дипломат встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и замминистра иностранных дел Паруйром Оганесяном, а также с Сергеем Казаряном, называющим себя «министром иностранных дел» сепаратистского режима в Карабахе.

По данным газеты, согласно «схеме Лаврова», сначала должна быть открыта дорога Агдам-Ханкенди, а через 24 часа - восстановлено движение по дороге Лачин-Ханкенди. Как сообщалось, хотя договоренность по этому варианту была достигнута ранее, армянские сепаратисты в Карабахе в последний момент нарушили ее и начали выдвигать различные дополнительные условия. Официальная позиция Азербайджана заключается в том, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди можно будет использовать Лачинскую дорогу с соблюдением таможенного и пограничного режима Азербайджана. Власти Армении и сепаратисты в Карабахе же выдвинули условие восстановления Лачинского коридора до открытия агдамской дороги, что является невозможным. Для Армении и армян Карабаха, отметил собеседник «Ъ», снабжение региона именно через Лачин является ключевым моментом. «Важно, чтобы в Карабахе поддерживалась отдельная от Азербайджана жизнь. Баку же нужно это пресечь и переключить снабжение на внутриазербайджанский маршрут (через Агдам. — «Ъ»). Это облегчит интеграцию, лишит Ханкенди возможности поддержания самих себя. В этом случае все будет зависеть только от Азербайджана», — отмечает источник «Ъ». «Азербайджан категорически не хочет интернационализации карабахского вопроса, потому что это возврат к переговорам по урегулированию. Баку опасается, что все вернется к довоенным вялым переговорам на десятилетия. Пашиняну же это нужно, чтобы можно было сказать: я передал международникам эту историю и с себя всю ответственность снял», - добавил посвященный в карабахскую тематику российский источник.

Как отмечает «Коммерсанть», Никол Пашинян между тем демонстрирует готовность повышать ставки. В недавнем интервью итальянской La Repubblica он довольно четко выразил недовольство Россией, которая с его точки зрения не обеспечила безопасность Армении. На Западе на данное заявление ответили быстро. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер пригласил Ереван вступить в альянс. «Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер 4 сентября на своей странице в соцсети Х. «Любые разговоры о вступлении Армении в НАТО не имеют с реальностью ничего общего. Во всяком случае пока. Но они иллюстрируют другой слой противостояния на Южном Кавказе — между Россией и Западом. Уже есть конкуренция переговорных форматов. Евросоюз, США и Россия стремятся каждый по-своему помирить Армению и Азербайджан. У Москвы есть преимущество — военное присутствие в регионе в виде миротворцев», - пишет российская газета.