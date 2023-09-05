«Схема Лаврова» для Карабаха. Что это такое? утечка в российских СМИ
Россия пытается запустить «схему Лаврова» в Карабахе и с этой целью направила Игоря Ховаева сначала в Ереван, а затем в Баку. Однако напряжение между Азербайджаном и Арменией растет с каждым днем, и нет никакой гарантии, что миссия Ховаева окажется успешной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в российском правительстве.
Как сообщалось ранее, спецпредставитель МИД России Игорь Ховаев 4 сентября посетил Баку и был принят президентом Ильхамом Алиевым. Побывал он также и в Ереване. Источник «Ъ» сообщил, что российский дипломат встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и замминистра иностранных дел Паруйром Оганесяном, а также с Сергеем Казаряном, называющим себя «министром иностранных дел» сепаратистского режима в Карабахе.
По данным газеты, согласно «схеме Лаврова», сначала должна быть открыта дорога Агдам-Ханкенди, а через 24 часа - восстановлено движение по дороге Лачин-Ханкенди.
Как сообщалось, хотя договоренность по этому варианту была достигнута ранее, армянские сепаратисты в Карабахе в последний момент нарушили ее и начали выдвигать различные дополнительные условия. Официальная позиция Азербайджана заключается в том, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди можно будет использовать Лачинскую дорогу с соблюдением таможенного и пограничного режима Азербайджана. Власти Армении и сепаратисты в Карабахе же выдвинули условие восстановления Лачинского коридора до открытия агдамской дороги, что является невозможным.
Для Армении и армян Карабаха, отметил собеседник «Ъ», снабжение региона именно через Лачин является ключевым моментом.
«Важно, чтобы в Карабахе поддерживалась отдельная от Азербайджана жизнь. Баку же нужно это пресечь и переключить снабжение на внутриазербайджанский маршрут (через Агдам. — «Ъ»). Это облегчит интеграцию, лишит Ханкенди возможности поддержания самих себя. В этом случае все будет зависеть только от Азербайджана», — отмечает источник «Ъ».
«Азербайджан категорически не хочет интернационализации карабахского вопроса, потому что это возврат к переговорам по урегулированию. Баку опасается, что все вернется к довоенным вялым переговорам на десятилетия. Пашиняну же это нужно, чтобы можно было сказать: я передал международникам эту историю и с себя всю ответственность снял», - добавил посвященный в карабахскую тематику российский источник.
Как отмечает «Коммерсанть», Никол Пашинян между тем демонстрирует готовность повышать ставки. В недавнем интервью итальянской La Repubblica он довольно четко выразил недовольство Россией, которая с его точки зрения не обеспечила безопасность Армении.
На Западе на данное заявление ответили быстро. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер пригласил Ереван вступить в альянс.
«Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер 4 сентября на своей странице в соцсети Х.
«Любые разговоры о вступлении Армении в НАТО не имеют с реальностью ничего общего. Во всяком случае пока. Но они иллюстрируют другой слой противостояния на Южном Кавказе — между Россией и Западом. Уже есть конкуренция переговорных форматов. Евросоюз, США и Россия стремятся каждый по-своему помирить Армению и Азербайджан. У Москвы есть преимущество — военное присутствие в регионе в виде миротворцев», - пишет российская газета.
«Коммерсантъ» также отметил - Азербайджан заявляет, что пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября не выполнен, то есть вооруженные силы Армении не выведены из Карабаха. Также до сих пор не открыта дорога, соединяющая Нахчыван и западные регионы Азербайджана. Это открывает возможности для других игроков присоединиться к процессу. В беседе с газетой российский чиновник признал, что если инициатива Запада окажется успешной, то Россия никому в регионе не будет нужна.
«Западники стали выстраивать параллельные форматы, чтобы перехватить инициативу. Если Запад все же поможет решить, зачем там будет нужна Россия? А там и армянская сторона поставит вопрос целесообразности военного присутствия России. Западные форматы и российский дублируют друг друга, а значит — кто кого», — говорит российский чиновник.
«Пока позиции сильные. Россия — единственная страна, с которой Азербайджан будет вести диалог. И в плане присутствия никого другого Баку допускать не собирается. Стоит на своем», - добавил он.
При этом собеседник «Ъ» отмечает, что без решения проблемы Карабаха все вопросы (в том числе азербайджано-армянский мирный договор) остаются в подвешенном состоянии.
Миссия Игоря Ховаева, по его словам, - это попытка разрешения гуманитарного кризиса, чтобы в регион «начали поступать продовольствие, медикаменты и все остальное».
«Главное сейчас убрать гуманитарный кризис, из-за которого сейчас все наэлектризовано. Россия пытается убедить армянскую сторону принять «схему Лаврова» (главы МИД РФ Сергея Лаврова — «Ъ»), согласно которой открывается агдамский маршрут, а через сутки начинает работать и Лачин»,— подытожил собеседник издания.