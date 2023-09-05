В Азербайджане появится платная дорога

Участок новой автомагистрали М-1 - автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией, протяженностью 129 километров, начиная от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева, будет платным.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Тарифный (ценовой) совет должен утвердить размер оплаты за проезд транспортного средства по платной автомобильной дороге с учетом тарифа проезда, пройденного транспортным средством расстояния, веса и количества поездок в течение месяца.