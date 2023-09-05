США помогут собрать улики против Путина

Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.

Макколл заявил, что Вашингтон рассматривает возможность «помочь Гааге собрать больше улик и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина».

На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.

«Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида», - сказал Маккол.