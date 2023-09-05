Путину теперь нельзя приехать в Армению

Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, заявил спикер парламента Ален Симонян.

«По всей вероятности, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится в этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды, а их много», - сказал он.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина. В отношении президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России в Украину.