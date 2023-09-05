Россия договорилась с Турцией

МИД России сообщил о достижении принципиальной договоренности с властями Турции по поставке миллиона тонн зерна в рамках альтернативы зерновой сделке. В ближайшее время начнется проработка технических деталей.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», - сказал журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, теперь Россия и Турция будут обсуждать детали поставки, в том числе логистику, маршруты, страны назначения и их число, а также финансовые вопросы.