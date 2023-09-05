Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Израиль встретился с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Израиле в соцсети Х (ранее Twitter).

«Биньямин Нетаньяху принял Хикмета Гаджиева, который передал премьер-министру приветствия и наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами и перспективы на будущее», - отмечается в сообщении.