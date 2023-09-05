Бредихин: Вся суверенность и государственность Армении зависит от России

Армения, вся суверенность и государственность которой зависит от России, «по-предательски нанесла удар» в спину Москвы, заявил haqqin.az российский политолог Антон Бредихин.

«В условиях, когда Россия противостоит коллективному Западу, совместные учения с американцами можно расценивать никак иначе как прямое предательство и удар в спину союзнику по ОДКБ», - заявил Бредихин.

По его словам, это говорит о серьезном намерении властей Армении в будущем стать кандидатом в члены НАТО, несмотря на то что «раньше были официальные высказывания со стороны представителей НАТО и ЕС о том, что Армению никто защищать не собирается».

«Вся суверенность и государственность нынешней Армении напрямую зависит от того, насколько гарантии безопасности даст Россия. Без России – ни о какой суверенности говорить нельзя.

Намерение Армении, члена ОДКБ и ЕАЕС, ратифицировать Римский статут также является предательством, так как совмещение нормативно-правового поля Армении с такими западными институциями как МУС и Гаагский трибунал противоречит стратегии, которую ведет Россия», - сказал политолог.