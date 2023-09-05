США направляют Украине снаряды с ураном

Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон.

В американском военном ведомстве пояснили, что в эти поставки войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

Как заявили в Белом доме, танки Abrams прибудут в Украину уже в ближайшее время.

Пентагон объявил сегодня о предоставлении Украине полного пакета военной помощи, включающего оборудование для ПВО, ракетно-артиллерийские системы HIMARS с дополнительными боеприпасами, артиллерийские снаряды различных калибров, минометные системы, ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов, аэронавигационные и связные системы, взрывные боеприпасы, запчасти и оборудование для технического обслуживания, а также 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков "Абрамс".