На пресс-конференции в Белом доме представителям администрации президента США Джо Байдена задали вопрос, была ли Россия уведомлена о внезапном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 6 сентября.

В ответ на вопрос в Вашингтоне заявили, что не считают это необходимым.

«США не считают нужным информировать Россию о планах посещения своими должностными лицами Украины», - ответили в администрации.