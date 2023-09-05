Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 22:52

На фоне обострения ситуации на азербайджано-армянском фронте боевых действий продолжают регулярно поступать сообщения о самоубийствах армянских военнослужащих. Местные правозащитники и родители солдат, предположительно покончивших жизнь самоубийством, говорят, что во многих случаях солдат убивают их же командиры, а инциденты оформляют, как «самоубийство». Армянские СМИ пишут, что обещания Никола Пашиняна построить после 44-дневной второй карабахской войны «профессиональную армию» выполнены не были, а разрекламированные властью реформы в армии носили сугубо формальный характер. В результате, нынешнее состояние армии Армении характеризуют тотальная коррупция, неадекватное командование, острая нехватка офицеров, а также резервисты, вызванные под предлогом трехнедельных сборов и брошенные в окопы вдоль границы с Азербайджаном без какой-либо подготовки.

Сайт Forrights.am пишет о погибших в прошлом месяце двух военнослужащих армянской армии. 10 августа солдат-срочник Жора Карапетян был убит по официальной версии в результате обстрела воинской части, расположенной в селе Зод. А 11 августа покончил жизнь самоубийством Граник Хнкоян, еще один военнослужащий этой же части. Но, судя по версии следствия, смерть Карапетяна наступила в результате жестокого избиения однополчанами, а Хнокян застрелился из-за оскорблений и унижений, которым его подвергли офицеры части. В то же время, и родители Карапетяна, и родители Хнокяна утверждают, что их сыновья были убиты. «В руках у него не пистолет был, а автомат. Он ведь длинный, как мой сын мог приставить его к своему лбу?», — сказал в беседе с Forrights.am Джанибек, отец Жоры Карапетяна. А дядя погибшего солдата, Арцрун, озвучил версию, которую ему сообщили в воинской части.

«У Жоры во лбу было два пулевых отверстия. Некий Бахшик, бывший свидетелем этого «самоубийства», утверждает, что Жора вначале выстрелил себе в лоб, но не умер и нажал курок во второй раз, - рассказал дядя погибшего. - Сейчас этот Бахшик сидит в тюрьме, он солдат, служил в одной роте с Жорой». Как следует из материалов следствия, Бахшик — из военнослужащих, который вместе со старшиной довел Карапетяна до самоубийства. Родственники Жоры рассказывают, что после отпуска юноша на три часа опоздал в свою воинскую часть. Вначале его отцу позвонил из части майор и пригрозил, что отправит его сына на гаупвахту. Однако позже Карапетяна решили наказать отправкой на передовую, по дороге на которую солдат предположительно и застрелился. По словам правозащитницы Жанны Алексанян, до наступления смерти Жора подвергался насилию. «В морге родственники заметили следы насилия на разных частях его тела, - уточнила правозащитница. – Юноша был весь в синяках и ссадинах…» Как утверждает отец Жоры, во время этой трагедии командира с солдатами не было. «Будь руководство на месте, мой сын остался бы жив! - сокрушается Джанибек Карапетян. - Если бы наш так называемый министр вместо того, чтобы цинично улыбаться, следил за офицерским составом и за тем, что вообще происходит в его армии… Половина солдат погибает в мирных условиях! Я призываю родителей солдат, которые служат в Араратской военной части, можно скорее перевести из нее своих сыновей. Ведь в этой части всего два или три адекватных офицера, там нет элементарного человеческого общения между командирами!..»

Родители Граника Хнкояна, который, по утверждению командира его части, покончил жизнь самоубийством, также утверждают, что юношу убили. «Это убийство, самое настоящее убийство! – цитирует сайт Forrights.am отца погибшего солдата, Вардана Хнкояна. - Кто убил моего ребенка? Начальник штаба и комбат». Семья погибшего живет в селе Бениамин Ширакской области. Восемнадцатилетний Граник был призван в январе и отслужил в армии восемь месяцев. За несколько дней до смерти приезжал домой в отпуск. Накануне и в день гибели Граник позвонил брату и рассказал о своем конфликте с одним из офицеров части. «Граник сказал брату, что его ударил комбат, а он его оттолкнул, после чего Граника сильно избили, - рассказал Вардан Хнокян. – И после этого телефон отключился. Связи больше не было. Потом Граник позвонил нашему родственнику и рассказал, что его избили, унизили. Потом мне звонит наш родственник и пытается что-то рассказать, но в тот день в Ширакской области были проблемы со связью, и я не ничего не расслышал. Иначе бы тут же выехал в часть сына…» Затем Вардану Хнокяну позвонил замполит части и сообщил, что у его сына обнаружили смартфон с заснятыми секретными объектами и предложили ему приехать в часть. Но на следующий день Граник позвонил отцу и сказал, что приезжать не надо.

«А через час после этого разговора все и случилось, - рассказал Вардан. - После звонка Граника солдат части построили на плацу и с Граником «разобрались» по неуставным законам. Солдаты сами рассказали, как унижали и избивали моего сына. После того, как строй разошелся, они услышали автоматный выстрел, и увидели за стеной гаража труп моего ребенка». Судя по материалам следствия, на теле Граника Хнокяна были обнаружены следы насилия. Как пишет издание Forrights.am, подобные трагедии с рядовыми солдатами происходят в армянской армии почти каждую неделю. И во всех случаях журналистам не удается получить комментарии от министра обороны Армении Сурена Папикяна. Еще одним результатом «реформ» Папикяна, стала отправка на передовую военнослужащих, призванных из запаса и не имеющих какой-либо боевой подготовки. В результате провокации армянской стороны в направлении Кельбаджара, двое из трех армянских военнослужащих, погибших 1 сентября, были призваны на сборы всего две недели назад. Следует отметить, что с 2021 год правительство Армении призывает резервистов по «убывающей» системе: вначале забирали служить на три месяца, а с 2022 года — только на 25 дней. Учебные сборы преподносят в качестве проекта массовой переподготовки «граждан мужского пола». На деле же, сборы резервистов, которые не имеют за плечами серьезной подготовки, превратили в обычную воинскую службу и проводят их на боевых позициях. За последние два года наблюдались случаи скоропостижной гибели участников сборов, исчезновения резервистов или их экстренной госпитализации из-за ухудшения состояния здоровья. В августе 2023 года сообщалось, что один из резервистов попал в плен азербайджанский армии (изначально Министерство обороны Армении обвинило его в дезертирстве), а 1 сентября, после обострения ситуации на границе, армянское оборонное ведомство обнародовало имена военнослужащих, погибших на участке Сотка и Норабака, не сообщив при этом даты их рождения и другие подробности.

Двое погибших 1 сентября — 37-летний Арсен Мкртчян и 36-летний Андраник Антонян - были резервистами. Арсен Мкртчян был родом из села Ранчпар, Араратская область. «Арсен жил с родителями, в основном, занимался сельским хозяйством, - рассказал глава сельской администрации Ваан Варданян. – Дома остались беременная жена и две несовершеннолетние дочери Арсена». Андраник Антонян родом из общины Норабац Араратской области. «Единственный сын в семье, был женат, занимался сельским хозяйством, - рассказал глава сельсовета Маргар Маргарян. – Когда пришла повестка на сборы, молча расписался и пошел. На боевых позициях провел тринадцать дней». Когда только начали внедрять систему учебных сборов, премьер-министр Пашинян заявлял, что это — первый шаг к переходу на профессиональную армию и что в будущем границы Армении будут охранять только контрактники. Однако даже спустя два года армянская армия так и не стала более «профессиональной». Зато увеличились выписываемые на учебные сборы и присваиваемые суммы, появились новые формы коррупции, а забирать на боевые посты стали даже без минимальной подготовки.