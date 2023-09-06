Россия грозит поглотить Армению

Депутат Госдумы России Евгений Федоров в интервью haqqin.az прокомментировал информацию о сближении Армении с НАТО и предстоящих совместных военных учениях с США.

«Сценарий Украины в Армении, скорее всего, невозможен, так как Россия не имеет общих границ с Арменией. Российское правительство очень настороженно относится к сближению Армении с НАТО, так как в России очень большая армянская диаспора, которую они могут задействовать.

Эксперты заявляли, что ожидали этого. Отношения с государствами надо строить на основе стратегических интересов и международного права. Соответственно, это надо учитывать и использовать», - сказал Федоров.

По его мнению, учитывая контакты Еревана с НАТО, нужно в судебном порядке признать Армению «незаконной территорией», так как в этом уже есть необходимость: «Она будет объявлена сепаратистским образованием, и Россия получит геополитический контроль над Арменией. А в таком случае желание армянской стороны о нахождении в Гюмри российской базы не будет учитываться».