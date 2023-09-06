Кошмарная реальность оккупированного Мариуполя

В пыточных россиян во временно оккупированном Мариуполе продолжают исчезать люди. Еженедельно таких случаев от 50 до 100. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, в целом по состоянию на сейчас, во время проведения разного рода «фильтрационных мероприятий» в городе россияне арестовали более 10 тысяч гражданских мариупольцев.

«В результате стоит понять, что это не может происходить безответственно, и мариупольская реакция, в том числе и такая – реакция возмездия и реакция борьбы.

Потому что никакого другого пути, к сожалению, кроме как военного, по возвращению и деоккупации Мариуполя, по меньшей мере на горизонте мы не видим», – отметил он.

Андрющенко добавил, что родственникам людей, которые исчезают в пыточных, обустроенных оккупантами в Мариуполе, практически не удается их отыскать. Реалии на оккупированных территориях таковы, что люди, которые занимаются поисками пропавших, могут стать следующими.