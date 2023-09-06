Не кнутом, так пряником: Россия апеллирует к «мудрости» армян

«Это большие фантазии. Армения – член ОДКБ, и мы исходим из реальности», - сказал Грушко, комментируя заявления о том, что Армении стоит вступить в Североатлантический альянс.

По его словам, Россия и Армения «являются союзниками и полагаются друг на друга в сфере безопасности, страны также будут продолжать укреплять сотрудничество в военной и политической сферах».

«Армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть страну в свою сферу влияния», - добавил Грушко.