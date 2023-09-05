Франция начала передавать Украине беспилотники

Франция приступила к поставкам Украине более 150 беспилотных летательных аппаратов, произведенных компанией Delair, штаб-квартира которой находится в Тулузе (юг Франции).

Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

"Более 150 беспилотников отобраны Украиной, поставки финансируются Францией и уже осуществляются", - отметил министр.