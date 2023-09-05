ООН обеспокоена решением США

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил об «обеспокоенности применением обедненного урана в любой точке мира», комментируя решение США о поставках снарядов этого типа Украине.

«Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор», - сказал Хак.

Пентагон ранее заявил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В Белом доме подчеркнули, что снаряды не представляют радиоактивной угрозы.