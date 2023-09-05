Байден разочарован решением Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден намерен отправиться на саммит G20 в Нью-Дели, как было запланировано, несмотря на обнаружение коронавируса у его жены. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у самого Байдена коронавирус не обнаружен, он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Глава США собирается вылететь на саммит завтра.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден разочарован тем, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20 и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.