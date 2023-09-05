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Как уже не раз отмечал haqqin.az, интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна итальянской газете La Repubblica резко усилило напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном. После оскорбительных высказываний российских чиновников в адрес премьер-министра Армении (к примеру, официальный представитель МИД России назвала его «прохожим» и «плохим танцором»), экспертные круги Москвы прогнозируют, что «Пашиняну пришел конец». Напомним, в интервью ведущей газете Италии Пашинян заявил, что Россия не выполнила союзнические обязательства перед Арменией и что выбор Москвы в качестве гаранта безопасности был стратегической ошибкой Еревана. В то же время, по словам Пашиняна, в результате своей политики в отношении Армении Россия может потерять регион Южного Кавказа.

Ну, а роль канистры с бензином, выплеснутым в костер армяно-российского обострения, стала информация Еревана о совместных военных учениях с США на своей территории, совпавшая по времени с отзывом представителя Армении из ОДКБ. В Москве эти маневры оценили, как «перегибы Пашиняна» и предупредили, что политика премьер-министра может привести к разрушению Армении как государства. «Планы Армении провести учения с США – это демонстративный шаг, показывающий, что Ереван стремится ориентироваться на Запад, - заявил член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. - Никол Пашинян начинает испытывать терпение России, делая ряд демонстративных шагов, однозначно неприемлемых для союзнических отношений с Россией. Данные шаги должны символизировать переориентацию Армении с российского вектора на западный. Это - яркая демонстрация того, что армянское руководство хочет разорвать свои отношения с Россией». По словам Беспалько, существует риск выхода Армении из ОДКБ. «Но пока Армения официально не вышла из организации, все эти шаги я рассматриваю, как элемент шантажа», - подчеркнул Богдан Беспалько.

В унисон с членом Совета по международным отношениям при президенте России выступил и российский историк армянского происхождения Олег Айрапетов. «Говорят, что человеку во сне видится то, о чем он мечтает, - сказал он в интервью изданию EADaily. - Характерно, что господин, который находится сейчас у власти в Армении, почему-то видит во сне не благополучную и процветающую Армению, а Закавказье без России. Такая вот у него мечта — проснуться, и чтобы не было России. Все остальное его, по-видимому, удовлетворяет. Была такая шутка — «пойду выколю глаз, пусть зять у моей тещи будет кривой». Страшновато становится за Армению». По словам Айрапетова, Никол Пашинян «просто не на своем месте». «Катастрофа Карабаха не может не сказаться на Армении, это очевидно, - отметил политолог. - А Пашинян видит во сне, чтобы тут не было России. Лучше бы он видел во сне, чтобы на этой территории остались армяне. Строго говоря, политика Никола Пашиняна сводится к ревизии Александропольского (ныне Гюмри – ред.) договора. И для Армении это смерти подобно. В общем-то, само слово «Пашинян» — это уже имя не собственное, а нарицательное. Это — образ, синоним движения от неудачи к поражению, от трагедии - к катастрофе. Словом, «полный Пашинян»! Этот образ и сны Пашиняна для Армении смерти подобно». Очередную порцию угроз Пашиняну и Армении озвучил председатель партии «Справедливая Россия – За правду», экс-глава российского парламента Сергей Миронов, заявивший, что власти Армении «взяли опасный антироссийский курс по наущению Запада», что, по словам Миронова, может стоить Армении потери территорий и суверенитета. Миронов, правда, не стал уточнять, кому достанутся территории, которые может потерять Армения.