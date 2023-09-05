ЕС о возможности санкций против Азербайджана

Никаких санкций против Азербайджана введено не будет, заявил верховный представитель Европейского cоюза по вопросам внешней политики и безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо – миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов – 8-12 миллиардов кубометров.

Председатель Еврокомиссии лично выехала в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой», – отметил Боррель.