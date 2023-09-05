Азербайджан стартует на чемпионате Европы в Нидерландах

Сегодня в Гааге (Нидерланды) стартует молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

В первый день соревнований на татами выйдут прошлогодний чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира среди юношей Низами Имранов (60 кг) , серебряный призер юношеского чемпионата Европы-2021 Айдын Рзаев (66 кг) , обладатель бронзы на кадетском Евро 2022 года Ниджат Нагиев (66 кг) , серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы U-23 Кенуль Алиева (48 кг) , действующая чемпионка Европы среди кадеток и победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2023 Вусаля Гаджиева (48 кг), чемпионка Европы-2021 среди кадеток и серебряный призер молодежного Евро-2021 Айдан Велиева (52 кг) , а также прошлогодняя победительница кадетского Евро и Европейского фестиваля Фидан Ализаде (52 кг) .

Дзюдоисты будут выступать под руководством главного тренера молодежной сборной Азербайджана, единственного нашего чемпиона мира среди взрослых Эльхана Мамедова и тренера молодежной сборной Эльхана Раджабли. А нашими дзюдоистками будет руководить главный тренер женской сборной Рашад Мамедов и тренер молодежки Вугар Гусейнов.

Соревнования пройдут на арене «Спорткампус Зюйдепарк», которая вмещает 3500 зрителей.

Всего в чемпионате Европы примут участие 366 дзюдоистов из 43 стран. Индидуальные соревнования будут проходить три дня и завершатся 9 сентября. А на следующий день пройдут смешанные командные состязания.

На прошлогоднем молодежном чемпионате Европы в Праге сборная Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу. В результате среди 39 стран Азербайджан занял 1-е место в мужском зачете и 2-е место в общем зачете, уступив только Турции.

А в смешанном командном турнире сборная Азербайджана впервые в истории завоевала медаль, став бронзовым призером.