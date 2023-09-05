Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, 7 сентября примерно в 10:05 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

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Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 7 сентября в 07:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района.

В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер работы были прекращены.