В рамках военного сотрудничества 2023 года между Азербайджаном и Казахстаном делегация из Министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

В ходе визита азербайджанская делегация встретилась с руководством Департамента воспитательной и идеологической работы Вооруженных сил Казахстана, а также обсудила организацию идеологической работы и подготовку военных психологов. Была подчеркнута важность обмена опытом через подобные встречи.

Азербайджанская делегация также ознакомилась с учебным процессом офицеров-воспитателей и психологов в Национальном университете обороны в Астане и посетила Национальный военно-патриотический центр и Военно-исторический музей.