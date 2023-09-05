США передадут деньги российских олигархов ветеранам ВСУ

Вашингтон направит конфискованные у российских олигархов активы на поддержку украинских военных ветеранов, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, те из российских олигархов, кто «способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это». При этом Блинкен не уточнил, о каких конкретно активах и на какую сумму идет речь.

Активами российских бизнесменов, попавших под санкции, занимается сформированная Минюстом США межведомственная группа KleptoCapture.