Ревность Гарибова привела к трагедии и тюрьме

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 47-летним Ильгаром Гарибовым, обвиняемым в убийстве бывшей жены.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в декабре прошлого года в Хатаинском районе Баку. Гарибов на улице нанес экс-супруге 14 ножевых ранений. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

В суде Гарибов своей вины не отрицал. Он рассказал, что совершил преступление на почве ревности, добавив, что в момент инцидента был пьян и толком ничего не помнит.