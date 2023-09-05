Ревность Гарибова привела к трагедии и тюрьме
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 47-летним Ильгаром Гарибовым, обвиняемым в убийстве бывшей жены.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в декабре прошлого года в Хатаинском районе Баку. Гарибов на улице нанес экс-супруге 14 ножевых ранений. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.
В суде Гарибов своей вины не отрицал. Он рассказал, что совершил преступление на почве ревности, добавив, что в момент инцидента был пьян и толком ничего не помнит.
Сестра убитой, признанная потерпевшей, рассказала, что Рамина и Ильгар поженились достаточно давно и что этот брак не был счастливым: между супругами постоянно происходили ссоры. По ее словам, Гарибов не был образцовым мужем: он нигде не работал, жил на содержании супруги и однажды даже продал их квартиру. После развода он настойчиво уговаривал бывшую жену вернуться. Женщина добавила, что в момент убийства Рамина разговаривала с сыном, служившим в армии.
«Я не прощаю обвиняемого. Прошу суд назначить ему максимально строгое наказание», — потребовала потерпевшая.
Ильгара Гарибова приговорили к 16 годам колонии строгого режима.