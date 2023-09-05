«Мы писали, что в центре внимания находятся министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и министр окружающей среды Акоп Симидян, которые после выборов в Совет старейшин Еревана распрощаются со своими должностями.

Однако, согласно сведениям, муссируемым в исполнительной власти, Никол Пашинян этим не ограничится. Планируется, что свои посты покинут также министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян и министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян», - пишет издание.

Кроме того, указывает газета, «из-за разговоров об увольнениях в правительстве и сложилась напряженная ситуация, министры, затаив дыхание, ждут, кто станет следующей мишенью Пашиняна, кто попрощается со своей должностью». При этом премьер Армении не торопится к «чистке» в правительстве: ждет выборов в Совет старейшин Еревана, утверждает газета.

«Жоховурд» также пишет, что у Пашиняна «напряженные отношения практически со всеми своими товарищами по команде. Он никому не доверяет, поэтому не находит замены министрам, которых собирается отправить в отставку».