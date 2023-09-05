Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных поставок кассетных боеприпасов в Украину. Об этом изданию The New York Times сообщили три высокопоставленных американских чиновника.

По данным источников, такие меры предпринимаются для поддержания оперативного темпа украинских войск на южном фронте. В прошлом кассетные боеприпасы успешно применялись против российских военных объектов, включая артиллерийские системы, средства ПВО и склады боеприпасов. Украинские военные активно используют тяжелую артиллерию, выпуская до 8 000 снарядов ежедневно, среди которых есть и кассетные боеприпасы.

The New York Times подчеркивает эффективность такого оружия, ссылаясь на подтвержденное видео, на котором российские войска отступают из деревни Урожайное, что демонстрирует мощь кассетных боеприпасов в боевых условиях.