Трамп связал войну в Украине с «фальсификацией выборов»

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что Россия не вторгнулась бы в Украину, будь он президентом. Он считает, что нынешние события являются последствием «фальсифицированных выборов» 2020 года в США. Эти слова Трамп произнес в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Трамп выразил убеждение, что при его правлении было бы спасено множество жизней.

«То, что происходит в Украине, так печально <...> Он бы [президент РФ Владимир Путин] никогда бы этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы», — убежден Трамп.

Он также подчеркнул, что сохранял контакты с российским президентом Путиным и главой КНР Си Цзиньпином, несмотря на отсутствие близких отношений.

Стоит отметить, что Трамп продолжает настаивать на том, что победил на выборах 2020 года, но их результаты, по его убеждению, были сфальсифицированы. Экс-президент отказался дать обещание, что признает результаты выборов в 2024 году, в которых намерен участвовать.