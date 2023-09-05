Новое заявление Москвы по армяно-американским учениям

Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении на то, что их военные учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя армяно-американские совместные военные учения, которые пройдут на территории Армении с 11 сентября.

«Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших союзников в Армении на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности», - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, «Армения - союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз».