Генштаб Украины отчитывается об успехах

Вооруженные силы Украины активно действуют против российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, где украинские войска добиваются успехов. Особенные достижения отмечены южнее Работино и западнее Вербового в Запорожской области, а также южнее Бахмута в Донецкой области. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По словам Ковалева, на юге Украины продолжаются тяжелые бои. В районах Авдеевка, Марьинка, Новоегоровка и Орехово-Васильевка россияне пытались провести наступательные операции, но без успеха, утверждает представитель Генштаба Украины.