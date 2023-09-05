Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали

Генерал-майор Константин Огиенко, возглавлявший 1-ю ордена Ленина армию ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Как сообщает ТАСС, уголовное дело, по которому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле 2023 года. Огиенко находится под стражей, срок ареста ему продлили до 27 ноября.

По сведениям «Коммерсанта», Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от главы общественной организации «Надежда». Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.