Министры тюркских государств собрались в Баку

7 сентября при организации МЧС Азербайджана в Бакинском конгресс-центре начало работу Второе совещание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

При организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии принимают участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, председатель Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз.

Целью проведения Второго совещания министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ является развитие существующих связей между структурами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов организации, обсуждение вопросов достижения совместной и скоординированной деятельности при чрезвычайных ситуациях и обсуждение проекта соглашения о создании Механизма гражданской обороны в рамках организации.