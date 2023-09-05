Юлия Медведева, специально для haqqin.az 11:50

Статусные кремлевские эксперты по заданию администрации президента России подготовили доклад для Путина под названием «Проблемы и уроки недавней истории отечественной внешней политики (и возможности коррекции)». На болоте, именуемом «российское экспертное сообщество», где затхлость, выпь и патриотические рулады лягушек, на днях знатно рвануло. В сеть попал доклад, подготовленный Советом по внешней и оборонной политике Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Еще один сборник рецептов «Как нам обустроить Россию» писали «успешно перековавшиеся». Еще вчера вполне себе рукопожатные либералы - Сергей Караганов, Фёдор Лукьянов, Дмитрий Тренин, Александр Крамаренко - а теперь истовые Z-патриоты. Чтобы не заставлять уважаемого читателя продираться сквозь бредни этого откровенно людоедского текста, приведу его содержание вкратце: 1) России необходимо полностью отказаться от ориентации на Запад, развернуться на Азию. 2) Выйти из всех договоров о нераспространении атомного оружия, угрожать ядерными ударами по странам НАТО и подарить ядерные технологии Ирану. 3) На оккупированных украинских территориях искоренять национализм, правобережную же Украину надо превратить в аграрную страну, поэтапно уничтожив всю инфраструктуру и промышленность. 4) Привлечь в РФ сотни тысяч бесценных иностранных специалистов из КНДР и стран СНГ, наказывая за любое «проявление расизма» в их сторону от коренных жителей. 5) Переселить в Сибирь пару миллионов человек из в том числе украинцев. Также отправить осужденных во время СВО и военнопленных строить дороги, соединяющие Азию, РФ и Северный Ледовитый океан. 6) На идеологическом фронте продвигать повестку многонациональности и некие «человеческие ценности» в качестве «русской идеи».

От таких масштабных предложений - основные проблемы нашей страны сразу за несколько веков, в какой-то степени «пути» их решения, и все на нескольких страницах - захватывает дух. С каждой строкой крепнет мысль о коллективном скудоумии так называемой «российской интеллектуальной элиты», которая нашептывает президенту Путину повестку работы. И становятся предельно понятны все провалы Кремля и российской внешней политики в целом, рекомендации для которых пишут такие, с позволения сказать, «титаны мысли и гиганты духа», особы, приближенные к первому телу России. Да что там приближенные – Кремлем вскармливаемые, лелеемые и финансируемые весьма солидными ассигнованиями. Пожалуй, никогда в истории России убогие и умственно-ущербные не получали такого материального содержания от государства, хотя больше бы им, конечно, помогла чисто медицинская помощь. Но по порядку. Пресловутый «разворот на Восток» в обосновании прокремлевских идеологов выглядит как пожарная попытка продать пока еще богатую ресурсами страну азиатам и африканцам. Причем недорого. Ими предлагается встраивание России в глобальный Юг, где безусловным гегемоном выступает Китай. По сути, Караганов и Ко просто ищут суррогатный заменитель западного влияния, предлагая России просто новый шильдик с надписью made in China. Вот и все наполнение пресловутого «разворота».

Помимо большой геополитики, превентивного ядерного удара и нарратива про вероятность распространения ядерного оружия, в докладе поднята тема расчленения Украины и уничтожение ее экономического и логистического потенциала. Складывается такое ощущение, что именно из-за утраты Украины и начался весь сыр-бор с разворотом на Восток. Потому веры в целесообразность указанных предложений нет. Подлинным выглядит трансформация России в страну мигрантов. Профессура по просьбе администрации президента рекомендует Кремлю забрать несколько миллионов русских, а также жителей Донбасса из Европы, и отправить их осваивать Сибирь, а возможно и иные не очень заселенные районы. Там, как вы понимаете, вскоре возводятся красивые деревянные 9-ти и 12-ти-этажки, много доступных китайских автомобилей, счастливая и беззаботная жизнь. К этим русским, которые только начинают наслаждаться сибирскими красотами, добавляем несколько сотен тысяч дисциплинированных и трудолюбивых северокорейцев. Они, видимо, должны будут делать всю тяжелую работу, пока русский переселенец наслаждается сибирскими просторами.