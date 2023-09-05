Захарова ответила спикеру парламента Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на реплику спикера парламента Армении Алена Симоняна в ее адрес, где тот назвал российского дипломата «какой-то секретаршей». Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Захаровой.

«Сложно поспорить, что с уровнем явные проблемы, - пишет Захарова. - И хочу сказать слова поддержки всем «секретаршам» планеты. Подруги! Ваша работа - залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего составление графиков, организацию встреч, работу с документами, прием звонков и миллион разных забот, - все пойдет прахом».

Далее Захарова советует «не обижаться» на Симоняна, она «уверена», что он «ляпнул, не подумав». «Не распространяйте свое отношение к сказанному им на армянский народ. Армянский народ - мудрый, многострадальный и любящий», - заключила Захарова.