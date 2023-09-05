Против сына Байдена готовят новые обвинения

«Радио Свобода» пишет, что это заявление прокурора последовало через несколько недель после того, как федеральная судья в штате Делавар отказалась утвердить досудебное соглашение между Хантером Байденом и прокуратурой, в рамках которого сын президента мог избежать уголовного преследования за незаконную покупку пистолета. В документах на покупку пистолета Хантер Байден скрыл, что он принимает наркотики, что лишало его права на владение оружием. Судья потребовала от сторон разъяснить, предотвратит ли это соглашение потенциальное дальнейшее преследование Байдена. Мнения специального прокурора и Хантера Байдена на этот счет разошлись.

Сын президента США также является объектом расследования по двум делам, связанным с неуплатой налогов на доходы от зарубежных заработков. Эти дела также были частью досудебного соглашения, которое, согласно специальному прокурору, потеряло силу. В августе прокуроры объявили о намерении предъявить Байдену-младшему обвинения и по этим делам.

Потенциальный судебный процесс над сыном президента может создать политические проблемы для Джо Байдена в ходе президентской кампании. Законодатели-республиканцы ведут свое собственное расследование иностранных сделок Хантера Байдена и действий прокуратуры в отношении него. По их словам, есть подозрения, что расследование деятельности сына президента проводилось недостаточно эффективно.

Параллельно республиканцы в Палате представителей готовятся исследовать основания для импичмента президента Байдена из-за того, что он якобы играл роль в предпринимательской деятельности сына, когда был вице-президентом США.