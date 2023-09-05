Выпавшие вчера ночью град и дождь, которые сопровождались сильными порывами ветра, привели к серьезным последствиям в некоторых районах Азербайджана.

В Балакене ураганный ветер сорвал крыши зданий, разбил окна, нанес ущерб нескольким объектам. Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили автомобили.

В селе Катех района выпал крупный град. Председатель местной администрации Катеха Джаваншир Пириев сообщил haqqin.az, что, по предварительным данным, 50-60 домов и хозяйств пострадали.

«Представьте, с неба падали куски льда размером с яйцо. Град поломал фруктовые деревья и уничтожил плоды. Кровли домов повреждены. Нанесены серьезные повреждения нескольким автомобилям», — сказал глава муниципалитета. Он добавил, что точный ущерб пока неизвестен.

Также сообщается о последствиях ночного ливня в Габале. В результате проливного дождя дорога Габала-Лаза была закрыта, связь с селами прервана.

В деревне Гебиздере Загатальского района выпавший град напугал жителей. Многие дома пострадали, хозяйства уничтожены.