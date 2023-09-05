Как следует контролировать температуру и время при доставке пищевых продуктов?

При доставке пищевой продукции потребителям необходимо контролировать температуру. Это подтверждает и опыт зарубежных стран. Температурный режим следует соблюдать, чтобы продукты не испортились и не потеряли свое качество. Холодные скоропортящиеся продукты во время доставки должны храниться при температуре 5°С или ниже, горячие, готовые к употреблению - при температуре 60°С или выше. С такими рекомендациями выступило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Если оборудование для доставки не оснащено механизмом контроля температуры окружающей среды, лица, доставляющие пищевую продукцию, должны учитывать все проблемы, связанные с безопасностью пищевой продукции.

Кроме того, продукты питания должны храниться при соответствующей температуре на предприятии, где они производятся, до тех пор, пока не будут забраны службой доставки. Для этого на предприятиях пищевого производства необходимо внедрить процесс температурного мониторинга. Во время доставки продуктов питания также следует строго соблюдать процесс контроля времени.

Следует отметить, что лицам, доставляющим еду службами транспорта и доставки, должны быть даны инструкции по обеспечению безопасной доставки заказов потребителям. Кроме того, службы транспортировки и доставки, работники пищевой промышленности и предприятия общественного питания должны работать вместе над разработкой соответствующих процедур для предотвращения попадания болезнетворных организмов во время обработки, транспортировки и доставки.