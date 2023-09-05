Свергнутому президенту Габона разрешили убраться восвояси
Свергнутый президент Габона Али Бонго Ондимба получил разрешение на выезд из страны, сообщает Al Jazeera.
Генерал Брис Олигуи Нгема, который стоял во главе переворота, подтвердил на телевидении право Ондимбы на свободное передвижение.
«У него [Али Бонго Ондимбы] есть свобода передвижения. Он может уехать за границу, если желает», — заявил генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший переворот, в эфире национального телевидения.
Сообщается, что это решение было принято в связи с состоянием здоровья экс-президента. Свергнутый президент пережил инсульт в 2018 году.
Али Бонго Ондимба, находившийся у власти с 2009 года, является сыном бессменного лидера страны Омара Бонго Ондимба, который был у власти 41 год. В августе, после того как Ондимба был избран президентом в третий раз, военные объявили о роспуске правительства. Генерал Нгема взял на себя обязанности президента на переходный период и пообещал провести демократические выборы.