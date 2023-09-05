Свергнутому президенту Габона разрешили убраться восвояси

Генерал Брис Олигуи Нгема, который стоял во главе переворота, подтвердил на телевидении право Ондимбы на свободное передвижение.

«У него [Али Бонго Ондимбы] есть свобода передвижения. Он может уехать за границу, если желает», — заявил генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший переворот, в эфире национального телевидения.

Сообщается, что это решение было принято в связи с состоянием здоровья экс-президента. Свергнутый президент пережил инсульт в 2018 году.

Али Бонго Ондимба, находившийся у власти с 2009 года, является сыном бессменного лидера страны Омара Бонго Ондимба, который был у власти 41 год. В августе, после того как Ондимба был избран президентом в третий раз, военные объявили о роспуске правительства. Генерал Нгема взял на себя обязанности президента на переходный период и пообещал провести демократические выборы.