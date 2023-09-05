Кремль сообщил о «скрупулезной» работе с Азербайджаном и Арменией

Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для «урегулирования ситуации между ними», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», - сказал Песков.

По его словам, проведение военных учений Армении и США «не способствует стабилизации обстановки в регионе»: «В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе».