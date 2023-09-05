«Нужны изменения»: Зеленский представил Умерова генералам

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова, назначение которого накануне утвердила Верховная Рада Украины. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент заявил, что ведомству «нужна новая субъектность» и призвал «мгновенно» провести необходимые изменения для обеспечения интересов рядового солдата.

«Это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства», - сказал Зеленский.

Также он призвал обеспечить доверие к Министерству обороны: «Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это».