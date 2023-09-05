Экономика Евросоюза в беде

Экономика зоны во втором квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом выражении, свидетельствует пересмотренная оценка Eurostat.

Последний отчет укрепляет опасения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу замедления экономики еврозоны перед предстоящим решением о повышении процентной ставки.

На последнем заседании ЕЦБ в июле были высказаны опасения относительно риска стагфляции.

Прогнозы на остаток года неутешительные: индекс PMI указывает на сокращение деятельности частного сектора, а аналитики прогнозируют дополнительный слабый рост в 0,1% в текущем квартале.

Ухудшение мирового спроса, вызванное замедлением экономики Китая, серьезно затронуло экспортеров региона.

Как Германия, так и Италия столкнулись со спадом в производстве. При этом итальянская экономика даже показала общее сокращение ВВП во втором квартале.