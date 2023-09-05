Хикмет Гаджиев: Армения делает все возможное…

Армения делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

Как отметил Гаджиев, Азербайджан считает, что эта война окончена. «‎Но, к сожалению, то, что мы видим с армянской стороны, она делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном. Но мы не хотим допустить потерю возможности достижения мира»‎, - заявил помощник президента.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор, данный процесс поддерживают США и ряд других стран. «Вторым важным этапом является реинтеграция Карабаха в политический, экономический и социальный спектры Азербайджана. Но, к сожалению, то, что мы видим на местах - это сепаратистское образование, подчиненное Армении и финансируемое и поддерживаемое ей.

Они хотели бы сохранить свой статус серой зоны и не интегрироваться в политическую, социальную, экономическую жизнь Азербайджана.

Так, есть дорога Лачин - Ханкенди, которая соединяет Армению с Карабахом. Но также есть дорога Агдам - Ханкенди - более эффективная с точки зрения логистики и транспорта, обладающая большими возможностями, прямым доступом ко всем рынкам Азербайджана и соседним странам, однако армянская сторона упорно отказывается», - подчеркнул Гаджиев.