Дело о нападении на гипермаркет в Баку направили в суд

Завершено предварительное расследование уголовного дела, связанного с вооруженным инцидентом, который произошел 4 марта этого года в гипермаркете «Браво» в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.