Дело о нападении на гипермаркет в Баку направили в суд
Завершено предварительное расследование уголовного дела, связанного с вооруженным инцидентом, который произошел 4 марта этого года в гипермаркете «Браво» в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Напомним, по информации Генпрокуратуры, в результате вооруженного нападения 4 марта на гипермаркет был убит сотрудник управления военизированной охраны Минтранспорта Руфат Гашимов и тяжело ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев.
Согласно заявлению, в ходе проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры совместных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что нападение организовали Рухлан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов.
Оказавший сотрудникам полиции при задержании вооруженное сопротивление Рухлан Исмаилов был нейтрализован. Остальных арестовали, против них возбудили уголовные дела. Даянату Гудратову предъявлено обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 29, 120.2.7 и др. УК Азербайджана; Азеру Мамедову и Сабухи Гурбанову - по статьям 32.5, 120.2.1, 32.5,120.2.4, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7 и др. УК Азербайджана.
При осмотре квартиры, где скрывался Исмаилов, были обнаружены и изъяты около 17 тысяч манатов и более 20 тысяч долларов США, а также огнестрельное оружие марки AKS Lancaster-03, пистолеты Макарова и Кольт, большое количество боеприпасов, при задержанном Даянате Гудратове был обнаружен и изъят пистолет Blow TR 92D.