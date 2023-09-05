Зеленский повысил в звании главного разведчика Украины

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил звание генерал-лейтенанта. Указ о его повышении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Эта степень была присвоена в честь Дня военного разведчика Украины, который отмечается 7 сентября.

«Присвоить военное звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится на сайте президента Украины.

Прошлый год для Буданова был отмечен получением звания генерал-майора. Отметим, что Кирилл Буданов – самый молодой руководитель ГУР и награжден орденом «За мужество».

Во время службы на востоке Украины Буданов был трижды ранен, и из-за одного из ранений он особенным образом держит правую руку.