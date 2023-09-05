Глава турецкого парламента пообещал принести мир на Южный Кавказ вместе с Азербайджаном

Обеспечение мира на Южном Кавказе будет способствовать стабильности в мире, заявил председатель Великого Национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.

«Верю в установление стабильности на Южном Кавказе. Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана. Сейчас самое время действовать коллективно, а не индивидуально», - сказал Куртулмуш.