Сахиль Бабаев рассказал о ближайшей цели DOST

В течение следующих 2-3 лет охват всей страны услугами центров DOST является одной из основных целей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления на международной конференции «DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг».

«Сегодня этими услугами обеспечивается 50% населения. Количество центров невелико. Наша цель - увеличить количество центров во всех регионах. Уровень удовлетворенности тех, кто пользуется услугами центра, достаточно высок», — сообщил министр.

Следует отметить, что в Центре Гейдара Алиева в Азербайджане впервые организована международная конференция по социальным услугам под названием «DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг».