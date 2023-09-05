В городе Кисловодск сын президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Эварист Туадера устроил скандал, напав на мужчину и женщину.

По данным российского Telegram-канала Baza, несколько недель назад молодой человек приехал в Россию на «реабилитацию». Сопровождала его небольшая делегация, а также специально нанятая психолог и терапевт. «Однако Эварист не хотел «реабилитироваться» …28 августа он должен был полететь в Москву, но в последний момент пропал», — говорится в посте.

Оказалось, парень поехал на кисловодский вокзал, а когда его попытались остановить, то он напал на сопровождающих.

Baza опубликовала видео с места событий. На нем можно увидеть, как мужчина, похожий на сына президента ЦАР, наносит удар сначала мужчине, а потом, немного посидев на диване, с криками бьет россиянку.

«Вразумить Туадеру смогли лишь полицейские. После инцидента его отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР», — сообщают авторы поста.