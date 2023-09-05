Пентагон отменил испытание гиперзвуковой ракеты

Пентагон отменил запланированное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), сообщили Bloomberg в американском оборонном ведомстве.

Испытание должно было пройти на мысе Канаверал во Флориде, но «после предварительных проверок запуск был отменен». Причины Пентагон не назвал, но отметил, что и без этого испытания «ведомству удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия».

Помощник министра армии США Дуг Буш ранее говорил, что этот запуск должен стать самым важным из двух, поскольку посредством него должна быть произведена комплексная оценка системы.